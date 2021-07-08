В Баку и на Абшероне пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 10 и 11 июля проведет традиционные ярмарки "Из села в город".

Как сообщили Day.Az в ведомстве, основная цель проведения ярмарок - создание альтернативного канала продаж для местных фермеров и удовлетворение спроса граждан на качественную сельхозпродукцию.

Более 100 фермеров из 40 регионов предложат покупателям на ярмарках 50 наименований своей продукции.

Для контроля качества продукции на ярмарках будет работать мобильная лаборатория Агентства продовольственной безопасности. Граждане смогут бесплатно воспользоваться услугами лаборатории для определения качества приобретенного товара.

В ведомстве отметили, что ярмарки будут организованы в соответствии с требованиями карантинного режима по следующим адресам:

- Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода станции метро "Гянджлик");

- Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B (около кинотеатра "Ингилаб");

- Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.