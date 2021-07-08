https://news.day.az/society/1359906.html В Газахе два человека утонули в реке Кура
В Газахе два человека утонули в реке Кура
В Газахском районе два человека утонули в реке Кура.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла на территории села Биринджи Шыхлы. Жители села Асланбейли Газахского района - 23-летний Ширмаммедов Махад Эльхан оглу и 15-летний Фадахов Хамза Ариф оглу утонули во время купания в реке Кура.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и спасатели МЧС.
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