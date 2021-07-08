В Газахе два человека утонули в реке Кура

В Газахском районе два человека утонули в реке Кура.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла на территории села Биринджи Шыхлы. Жители села Асланбейли Газахского района - 23-летний Ширмаммедов Махад Эльхан оглу и 15-летний Фадахов Хамза Ариф оглу утонули во время купания в реке Кура.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и спасатели МЧС.