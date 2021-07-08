https://news.day.az/society/1359918.html В Баку изменена схема движения еще одного автобусного маршрута
В Баку изменена схема движения еще одного автобусного маршрута
В Баку внесены изменения в схему движения еще одного регулярного автобусного маршрута, сообщает столичное транспортное агентство.
Движение автобусов маршрута №162 будет осуществляться от жилого массива Рамана непосредственно до Центра транспортного обмена "Кероглу".
Отметим, что сегодня были изменены схемы движения автобусов маршрутов №№ 39 и 169.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре