В Баку изменена схема движения еще одного автобусного маршрута

В Баку внесены изменения в схему движения еще одного регулярного автобусного маршрута, сообщает столичное транспортное агентство.

Движение автобусов маршрута №162 будет осуществляться от жилого массива Рамана непосредственно до Центра транспортного обмена "Кероглу".

Отметим, что сегодня были изменены схемы движения автобусов маршрутов №№ 39 и 169.