https://news.day.az/society/1360016.html Кямал Абдулла поставил переводчика в затруднительное положение - ВИДЕО
Кямал Абдулла поставил переводчика в затруднительное положение - ВИДЕО
Выступление ректора Азербайджанского университета языков Кямала Абдуллы было встречено участниками мероприятия с большим интересом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ректор поставил переводчика в затруднительное положение, зачитав строки из газели из "Şikayətnamə" Мухаммеда Физули на выпускном.
Затруднение переводчика перевести газель на английский язык было встречено доброжелательным смехом выпускников и гостей.
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