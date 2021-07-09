Кямал Абдулла поставил переводчика в затруднительное положение

Выступление ректора Азербайджанского университета языков Кямала Абдуллы было встречено участниками мероприятия с большим интересом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ректор поставил переводчика в затруднительное положение, зачитав строки из газели из "Şikayətnamə" Мухаммеда Физули на выпускном.

Затруднение переводчика перевести газель на английский язык было встречено доброжелательным смехом выпускников и гостей.