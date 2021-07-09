ДТП на дороге Баку-Алят

На автодороге Баку-Алят произошло ДТП с участием автомобиля ГДП.

Как сообщает Day.Az, автомобиль марки "Hyundai Santa fe" потерял управление, и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем дорожной патрульной службы с государственными номерными знаками 99-YP-945. Затем в них врезался сзади грузовик.

В результате аварии пострадал сотрудник Государственного управления дорожной полиции. Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Проводится расследование.