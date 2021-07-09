https://news.day.az/society/1360044.html Изменилось содержание брачного договора
Изменилось содержание брачного договора
Изменилось содержание брачного договора.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Семейный кодекс, которые были обсуждены в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, в брачный договор включены условия о медиации. В Семейный кодекс включена новая статья 7-1, касающаяся регулирования споров, возникающих из семейных отношений. Споры, возникающие из семейных отношений, могут быть решены путем медиации.
Законопроект вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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