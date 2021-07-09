В Баку начальник полиции застрелился в собственном кабинете

Начальник 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции города Баку покончил жизнь самоубийством в своем кабинете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник подразделения подполковник милиции Рахиб Мирзаев застрелился в служебном помещении из пистолета.

Рахиб Мирзаев является братом генерал-майора Сахиба Мирзаева. Мирзаев в настоящее время на пенсии.