Генпрокуратура сделала заявление в связи с самоубийством начальника полиции

Генеральная прокуратура распространила информацию о самоубийстве начальника полиции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, поступила информация о том, что начальник 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзоев в комнате отдыха выстрелил себе в сердце из табельного оружия.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация.