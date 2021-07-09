https://news.day.az/society/1360056.html Генпрокуратура сделала заявление в связи с самоубийством начальника полиции
Генпрокуратура сделала заявление в связи с самоубийством начальника полиции
Генеральная прокуратура распространила информацию о самоубийстве начальника полиции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, поступила информация о том, что начальник 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзоев в комнате отдыха выстрелил себе в сердце из табельного оружия.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.
В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация.
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