В Азербайджане увеличен размер некоторых штрафов.

Как сообщает Day.Az, на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) девятого июля депутаты обсудили поправки в Административно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы.

В соответствии с поправками, за непредоставление доказательств в суд предлагается увеличить сумму штрафа с 50 до 2 000 манатов.

Также изменения предусматривают штраф в размере до 500 манатов в случаях, если стороны затягивают рассмотрение дела судом необоснованными ходатайствами.

После обсуждений поправки были поставлены на голосование и приняты в третьем чтении.