Бакметрополитен о повышении стоимости проезда

На сегодняшний день ЗАО "Бакинский метрополитен" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения стоимости проезда и пересмотром цен.

Об этом АПА сказал руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, метрополитен неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу.

"Вопрос регулирования стоимости пассажироперевозок в Бакинском метрополитене входит в компетенцию Тарифного совета. Метрополитен отчитывается перед государственными структурами, в том числе и перед Тарифным советом. Но конкретно по вопросу повышения стоимости проезда и пересмотром цен Бакинский метрополитен в Тарифный совет не обращался", - отметил Б.Мамедов.