ГЭЦ о вопросах, включенных в программу вступительных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам в связи с вопросами, которые не будут включены в программу вступительных экзаменов в вузы.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, вопросы в связи с новым делением экономических регионов не будут использоваться на вступительных экзаменах в вузы в этом году.

"Согласно Указу Президента Ильхама Алиева утверждено новое деление экономических районов Азербайджана. Поскольку новое деление экономических регионов не соответствует старой информации, которая указана в действующих в общеобразовательных школах учебниках географии, соответствующие задания не будут использоваться на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения в этом году.

В ближайшие годы информация о новом делении экономических районов Азербайджанской Республики будет включена в учебники, и только после этого на вступительных экзаменах будут использоваться соответствующие задания", - отметили в ГЭЦ.