https://news.day.az/society/1360161.html Снижение вакцинации детей может увеличить риск распространения коклюша и кори - главный педиатр
Снижение вакцинации детей может увеличить риск распространения коклюша и кори - главный педиатр
"В период пандемии COVİD-19 вакцинация детей снизилась".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил главный педиатр Министерства здравоохранения Эркин Рагимов в своем выступлении на тему "Вакцинация детей".
Он отметил, что люди боятся ходить в больницу: "Больных детей вообще не приводят, вакцинируются только здоровые дети. Если своевременно не сделать прививки, то риск распространения коклюша, кори, тетануса и других заболеваний, которые для детей опаснее коронавируса, может увеличиться".
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