Снижение вакцинации детей может увеличить риск распространения коклюша и кори

"В период пандемии COVİD-19 вакцинация детей снизилась".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил главный педиатр Министерства здравоохранения Эркин Рагимов в своем выступлении на тему "Вакцинация детей".

Он отметил, что люди боятся ходить в больницу: "Больных детей вообще не приводят, вакцинируются только здоровые дети. Если своевременно не сделать прививки, то риск распространения коклюша, кори, тетануса и других заболеваний, которые для детей опаснее коронавируса, может увеличиться".