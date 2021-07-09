Якут Гараева о чрезмерном использование антисептиков

"Положительной стороной пандемии стало соблюдение правил гигиены".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, раньше люди не следовали этим правилам, сейчас же нет необходимости давать советы по этому поводу.

"Сейчас люди носят с собой антисептический спрей. Я рекомендую мыть руки обычной водой с мылом, если есть такая возможность. Слишком частое применение антисептиков иногда способно вызвать аллергические реакции, раздражение кожи", - отметила Ягут Гараева.