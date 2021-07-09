https://news.day.az/society/1360171.html Якут Гараева о чрезмерном использование антисептиков
Якут Гараева о чрезмерном использование антисептиков
"Положительной стороной пандемии стало соблюдение правил гигиены".
Как сообщает Day.Az, об этом заявила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, раньше люди не следовали этим правилам, сейчас же нет необходимости давать советы по этому поводу.
"Сейчас люди носят с собой антисептический спрей. Я рекомендую мыть руки обычной водой с мылом, если есть такая возможность. Слишком частое применение антисептиков иногда способно вызвать аллергические реакции, раздражение кожи", - отметила Ягут Гараева.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре