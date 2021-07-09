Обнародовано число лиц, военная инвалидность которых отменена

"В настоящее время проводится очередное очное обследование лиц с истекшим сроком инвалидности и тех, кому была назначена инвалидность по особым причинам".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель директора департамента организации службы медико-социальной экспертизы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.

Он отметил, что при очном обследовании не назначается инвалидность в случаях, когда состояние здоровья не дает основания для назначения инвалидности: "При назначении военной инвалидности она назначается в том случае, если заболевание или травма дают основания как минимум для 3-й степени инвалидности. В противном случае военная инвалидность не назначается. На сегодняшний день обследованы 840 человек, 346 из них назначена инвалидность, а 463 отказали в инвалидности по различным причинам. Из них 98 человек прошли полную реабилитацию, а диагноз 295 человек не соответствовал назначению инвалидности. 13 было отказано в назначении более высокой категории инвалидности, им сохранили нынешнюю категорию инвалидности. В связи с 57 человек было принято решение о продолжении лечения".