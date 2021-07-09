https://news.day.az/society/1360238.html Тяжелое ДТП в Ширване, много пострадавших – ФОТО
Тяжелое ДТП в Ширване, много пострадавших – ФОТО
В Ширване столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице Ш.Гурбанова в городе Ширван столкнулись рейсовый пассажирский микроавтобус №10 и автомобиль марки "Mitsubishi Pajero". Микроавтобус врезался в забор частного жилого дома.
В результате аварии незначительные травмы получили 9 человек. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую больницу.
По факту проводится расследование.
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