В Азербайджане начинается процесс перевода студентов

В Азербайджане с 12 июля июля начинается прием электронных документов в связи с переводом студентов из одного вуза в другой (как расположенных в стране, так и за рубежом), сменой специализации и (или) формы обучения, а также в связи с переводом студентов, обучающихся в среднеспециальных учебных заведениях и магистратуре.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Министерстве образования, прием документов будет осуществляться на портале transfer.edu.az до 26 июля. Обращающиеся получат возможность выбрать учебное заведение, в которое они хотят перевестись. Студенты, введя необходимую информацию, могут определить, соответствуют ли они критериям перевода.

При переводе на уровне бакалавриата вузов специальности должны соответствовать установленной Государственным экзаменационным центром группе специальностей, то есть студент, поступивший в I группу, не может обратиться для перевода на специальность II группы.

Напомним, что перевод студентов из одного вуза в другой или изменение специальности осуществляются по согласованию с Министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.