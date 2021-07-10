В Баку мужчина сбил свою экс-возлюбленную

В Баку произошло ДТП, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Автомобиль сбил Айгюн Алекперову.

Пострадавшая госпитализирована.

В ходе предварительного расследования сотрудники 14-го отделения Сабунчинского РУП выяснили, что девушку умышленно сбил ее бывший парень из-за того, что они расстались.