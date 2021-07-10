https://news.day.az/society/1360316.html В Баку мужчина сбил свою экс-возлюбленную
В Баку мужчина сбил свою экс-возлюбленную
В Баку произошло ДТП, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
Автомобиль сбил Айгюн Алекперову.
Пострадавшая госпитализирована.
В ходе предварительного расследования сотрудники 14-го отделения Сабунчинского РУП выяснили, что девушку умышленно сбил ее бывший парень из-за того, что они расстались.
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