https://news.day.az/society/1360317.html В Сальяне в реке Кура обнаружено тело неизвестного мужчины
В Сальяне в реке Кура обнаружено тело неизвестного мужчины
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение с просьбой оказать помощь в извлечении тела неизвестного мужчины, обнаруженного в реке Кура на территории Сальянского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с обращением на место была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Тело мужчины было извлечено из реки и передано по назначению.
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