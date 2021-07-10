В Сальяне в реке Кура обнаружено тело неизвестного мужчины

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение с просьбой оказать помощь в извлечении тела неизвестного мужчины, обнаруженного в реке Кура на территории Сальянского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с обращением на место была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Тело мужчины было извлечено из реки и передано по назначению.