В Баку автомобиль въехал в магазин стройматериалов

В Бинагадинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении улиц Шовкет Мамедовой и Сулеймана Сани Ахундова.

Так, женщина, управлявшая транспортным средством марки "КИА", уснула за рулем.

Автомобиль, потеряв управление, съехал с дороги и врезался в магазин строительных товаров.

В результате водитель получила травмы.

На место происшествия привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.