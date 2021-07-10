https://news.day.az/society/1360359.html В Баку автомобиль въехал в магазин стройматериалов - ФОТО
В Баку автомобиль въехал в магазин стройматериалов - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении улиц Шовкет Мамедовой и Сулеймана Сани Ахундова.
Так, женщина, управлявшая транспортным средством марки "КИА", уснула за рулем.
Автомобиль, потеряв управление, съехал с дороги и врезался в магазин строительных товаров.
В результате водитель получила травмы.
На место происшествия привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.
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