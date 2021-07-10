https://news.day.az/society/1360372.html Борющиеся с COVID-19 врачи получат надбавку и в этом месяце - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
Борющиеся с COVID-19 врачи получат надбавку и в этом месяце - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
Срок выплаты надбавок к зарплате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до 1 августа.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)".
Ранее срочная надбавка выплачивалась пропорционально рабочему времени за период с 1 марта по 1 июня 2020 года.
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