Борющиеся с COVID-19 врачи получат надбавку и в этом месяце

Срок выплаты надбавок к зарплате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до 1 августа.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Ранее срочная надбавка выплачивалась пропорционально рабочему времени за период с 1 марта по 1 июня 2020 года.