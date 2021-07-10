Сотрудники МЧС спасли 5 человек

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлен 51 выезд на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 3 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 5 человек, в том числе один ребенок.