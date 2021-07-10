Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем - 35-40 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов.

Завтра днем в горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.