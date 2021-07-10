https://news.day.az/society/1360413.html Найдено тело капитана, пропавшего без вести во время Отечественной войны
Найдено тело капитана, пропавшего без вести во время Отечественной войны
Найдено тело еще одного офицера Азербайджанской Армии, пропавшего без вести во время Отечественной войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело пропавшего без вести 9 месяцев назад капитана Акбера Панахова (1990 г.р.) было найдено во время поисков в направлении Кельбаджарского района.
Сообщается, что А.Панахов будет похоронен в Баку.
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