https://news.day.az/society/1360421.html Рамин Гаджилы арестован
Рамин Гаджилы арестован
Рамин Гаджилы арестован.
Как сообщили в ответ на запрос АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, по решению суда в отношении Рамина Гаджилы, привлеченного в качестве обвиняемого по расследуемому в Следственном управлении Генеральной прокуратуры уголовному делу, избрана мера пресечения в виде ареста, передает Day.Az.
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