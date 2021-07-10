Рамин Гаджилы арестован.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, по решению суда в отношении Рамина Гаджилы, привлеченного в качестве обвиняемого по расследуемому в Следственном управлении Генеральной прокуратуры уголовному делу, избрана мера пресечения в виде ареста, передает Day.Az.