В Ходжавенде уничтожено более 300 кустов дикорастущей конопли

В результате комплексных поисково-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского РОП, были обнаружены дикорастущие наркотические растения.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции на территории освобожденного от оккупации села Туг были обнаружены и уничтожены 322 куста дикорастущей конопли.