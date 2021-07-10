https://news.day.az/society/1360424.html В Ходжавенде уничтожено более 300 кустов дикорастущей конопли
В Ходжавенде уничтожено более 300 кустов дикорастущей конопли
В результате комплексных поисково-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского РОП, были обнаружены дикорастущие наркотические растения.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции на территории освобожденного от оккупации села Туг были обнаружены и уничтожены 322 куста дикорастущей конопли.
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