В Баку оштрафован известный ресторан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает проводить рейды на объектах общественного питания в целях контроля за соблюдением требований карантина, исполнением соответствующего законодательства в этой области, а также выполнением методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров по профилактике коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом говорится в распространенной агентством информации.

Во время мониторинга во дворце торжеств "Хамса", расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Микаила Алиева, 2403/04, было выявлено грубое нарушение требований правил карантина в период пандемии.

В указанном ресторане было организовано массовое мероприятие без предварительной регистрации на соответствующем портале (icaze.e-gov.az). В ходе мероприятий на объекте также был выявлен ряд других грубых нарушений. В связи с этим был составлен административный протокол и приняты меры в соответствии с законодательством.