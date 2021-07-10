https://news.day.az/society/1360440.html В Баку запускается новый автобусный маршрут - с 12 июля
В Баку запускается новый автобусный маршрут - с 12 июля
В соответствии с поручениями главы государства по улучшению качества пассажироперевозок в пригороде Баку организован новый регулярный автобусный маршрут №177.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Маршрут свяжет поселок Маштага с железнодорожной станцией "Пиршаги" через поселки Кюрдаханы, Лахидж баглары и Нардаран.
Линия будет запущена 12 июля.
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