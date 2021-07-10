В Баку запускается новый автобусный маршрут

В соответствии с поручениями главы государства по улучшению качества пассажироперевозок в пригороде Баку организован новый регулярный автобусный маршрут №177.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Маршрут свяжет поселок Маштага с железнодорожной станцией "Пиршаги" через поселки Кюрдаханы, Лахидж баглары и Нардаран.

Линия будет запущена 12 июля.