В Баку три человека утонули в море

В бакинском поселке Шувелан в море утонули три человека, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Их тела уже извлечены из воды. По предварительной информации, среди утонувших есть одна женщина, остальные двое - мужчины.

Отметим, что территория, на которой произошел инцидент, является запрещенной для купания, опасной и неконтролируемой зоной.