https://news.day.az/society/1360444.html В Баку три человека утонули в море - ВИДЕО
В Баку три человека утонули в море - ВИДЕО
В бакинском поселке Шувелан в море утонули три человека, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Их тела уже извлечены из воды. По предварительной информации, среди утонувших есть одна женщина, остальные двое - мужчины.
Отметим, что территория, на которой произошел инцидент, является запрещенной для купания, опасной и неконтролируемой зоной.
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