Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 136 случаев заражения коронавирусом, 57 человек вылечились, 2 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 337 098 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 330 725 человек вылечились, 4 984 скончались, число активных больных - 1389.

За прошедшие сутки проведено 10 463 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 842 136 тестов.