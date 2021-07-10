https://news.day.az/society/1360465.html Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19 - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19 - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 53606 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21173, вторую дозу получили 32433 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 4069218, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2459102, вторую дозу получили 1610116 человек.
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