Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 53606 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21173, вторую дозу получили 32433 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4069218, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2459102, вторую дозу получили 1610116 человек.