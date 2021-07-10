В Барде столкнулись два ВАЗ-а, есть погибший и раненые - ФОТО
В Барде столкнулись 2 легковых автомобиля.
Как сообщает карабахское бюро АПА, авария произошла на территории села Гарадемирчи. В результате столкновения автомобилей "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 2107" погиб 1 человек, 2 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу. На место происшествия также были привлечены спасатели МЧС.
По факту проводится расследование.
Определены личности погибшего и пострадавших. В результате аварии погиб один из пассажиров Танверди Гаджиев, жители Бардинского района - Гараев Руфат Абульфат оглу 1991 года рождения и Исмаилов Илькин Шахин оглу 1990 года рождения - были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре