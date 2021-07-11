https://news.day.az/society/1360541.html В Газахе нашли тело подростка, утонувшего в Куре
В Газахе нашли тело подростка, утонувшего в Куре
Обнаружено тело подростка, утонувшего 9 июля в Куре на территории Газахского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело Фаттахова Хамзы Ариф оглу (2006 г.р.) было обнаружено на участке Куры, проходящем по территории района, водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Тело передано семье покойного.
Отметим, 9 июля на участке Куры, проходящем через село Шихлы-1 Газахского района, утонули жители села Асланбейли 23-летний Ширмамедов Мехед Эльхан оглу и 15-летний Фаттахов Хамза Ариф оглу.
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