Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 12 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью 22-25, днем - 31-36 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, понизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем - 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

12 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

12 июля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Утром в горных районах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-24, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.