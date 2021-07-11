Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах?

Обнародован прогноз погоды на 12 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью 22-25, днем - 31-36 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Температура морской воды на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.