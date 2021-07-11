Полицейские избили мужчину?

В соцсетях распространилось утверждение о том, что недалеко от станции метро "Низами" сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) избили Эльвина Бадалова, о котором говорят, что он участник войны. Сообщается, что сидевшего на обочине дороги Э.Бадалова избили сотрудники ППС и в связи с ухудшением его состояния туда была вызвана бригада скорой помощи. Сообщается также, что Э.Бадалова и его супругу продержали в отделе полиции 3 часа и путем давления с них взяли объяснительную о том, что у них нет жалоб друг на друга, передает Day.Az.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, эти утверждения не соответствуют истине: "Находившиеся на территории граждане обратились к сотрудникам Патрульно-постовой службы и сообщили о том, что между женщиной и мужчиной произошел конфликт. Когда сотрудники полиции попытались привезти этих лиц в 27-й отдел полиции, Э.Бадалов оказал сопротивление, отказался проследовать в полицию и свалился на землю. В этот момент на территорию был вызван второй автомобиль ППС.

После того, как их доставили в отдел полиции выяснилось, что они поженились месяц назад и конфликт произошел из-за того, что женщина сходила в магазин без разрешения мужа.

Супруги помирились в отделе полиции, с них взяли объяснительную о том, что у них нет жалоб друг на друга и их отпустили".