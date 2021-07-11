https://news.day.az/society/1360564.html В ходе строительства школы в Губе обнаружены древние могилы - ФОТО
В ходе строительства школы в Губе обнаружены древние могилы - ФОТО
В ходе строительства школы в селе Гырыз Губинского района обнаружены древние могилы и фаянсовые предметы быта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, строительство школы модульного типа, рассчитанной на 20 учащихся, было начато в селе Гырыз в июне. Могилы были обнаружены при сооружении школы на территории, предназначенной для пристройки.
Предполагается, что они относятся к XI-XII векам.
Строительство школы приостановлено, о факте проинформированы соответствующие государственные учреждения.
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