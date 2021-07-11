https://news.day.az/society/1360593.html В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране в целом выявлено 337 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 762 человека вылечились, 4 984 - скончались, число активных больных составляет 1 508.
За последние сутки в Азербайджане проведено 10 144 теста на COVID-19, в целом за все время пандемии - 3 852 280.
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