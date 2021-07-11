Первые маленькие жители Шуши 29 лет спустя

Некоторые сотрудники полиции, проходящие службу в Шуше, забрали с собой и свои семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в настоящее время там проживает семеро детей.

Полицейские, поселившиеся в одном из жилых домов, являются уроженцами города Шуша. В 1992 году они были вынуждены покинуть его из-за армянской оккупации.