https://news.day.az/society/1360595.html Первые маленькие жители Шуши 29 лет спустя - ФОТО - ВИДЕО
Первые маленькие жители Шуши 29 лет спустя - ФОТО - ВИДЕО
Некоторые сотрудники полиции, проходящие службу в Шуше, забрали с собой и свои семьи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в настоящее время там проживает семеро детей.
Полицейские, поселившиеся в одном из жилых домов, являются уроженцами города Шуша. В 1992 году они были вынуждены покинуть его из-за армянской оккупации.
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