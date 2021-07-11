В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня в 15:27 в Шарурском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,0.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Подземные толчки не ощущались.