https://news.day.az/society/1360598.html В Азербайджане произошло землетрясение - в 15:27
В Азербайджане произошло землетрясение - в 15:27
Сегодня в 15:27 в Шарурском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,0.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Подземные толчки не ощущались.
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