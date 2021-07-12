Четыре автомобиля столкнулись в Баку

В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, передает АПА.

Биньямин Шабанов, водитель автомобиля Toyota, потерял управление и врезался в Hyundai, за рулем которого находился Исам Агаев. Hyundai же врезался в другой автомобиль той же марки. А Toyota столкнулась с "ВАЗ 2106", управляемым Расимом Мамедовым. В результате аварии Р.Мамедов получил травмы.

На место происшествия привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района.