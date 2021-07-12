https://news.day.az/society/1360622.html Четыре автомобиля столкнулись в Баку - есть раненый
Четыре автомобиля столкнулись в Баку - есть раненый
В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, передает АПА.
Биньямин Шабанов, водитель автомобиля Toyota, потерял управление и врезался в Hyundai, за рулем которого находился Исам Агаев. Hyundai же врезался в другой автомобиль той же марки. А Toyota столкнулась с "ВАЗ 2106", управляемым Расимом Мамедовым. В результате аварии Р.Мамедов получил травмы.
На место происшествия привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района.
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