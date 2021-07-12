Сегодня в Азербайджане начинается процесс перевода студентов

С сегодняшнего дня начинается прием электронных документов по переводу студентов в высшие учебные заведения страны и за рубежом, либо перевод с одной специальности на другую, изменению специальности и (или) формы обучения, а также перевод студентов средних специальных учебных заведений страны и обучающихся на уровне магистратуры.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, прием документов через портал transfer.edu.az продлится до 26 июля. Обратившиеся лица имеют возможность выбрать учебное заведение, в которое хотят перевестись. Для этого они могут определить, соответствуют ли критериям перевода, введя необходимую информацию.

При переводе обучающихся с одного высшего учебного заведения или специальности на другую на уровне специальности бакалавриата, следует придерживаться одной и той же группы специальностей, определенной Государственным экзаменационным центром.

Отметим, что на уровне магистратуры высшего образования перевод студентов с одной специальности (специализации) на другую не допускается. Студенты, обучающиеся на этом уровне, имеют право только на изменение формы обучения, перевод из одного высшего учебного заведения в другое по одной специальности (специализации) в первом учебном году.