В Баку автомобиль сбил насмерть мужчину

В Наримановском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Зии Буньядова.

По сообщению, автомобиль марки "Мерседес", управляемый Багировым Рауфом Чингиз оглу, сбил мужчину около 60-70 лет на пешеходном переходе. В результате происшествия пешеход погиб.

На место происшествия были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции.