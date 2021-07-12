В Товузе восстановлены более 60 разрушенных армянами домов

С 12 июля прошлого года вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Товузского района государственной границы Азербайджана, открыв огонь по селам, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе боевых действий больше всего пострадали села Агдам, Дондар Гушчу, Алибейли, Вахидли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю. Исполнительная власть района организовала медиа-тур по случаю годовщины Товузских боев и восстановительных работ в селах, обстрелянных врагом.



Сначала представители СМИ посетили село Агдам, которое пострадало во время боевых действий больше других. Журналисты ознакомились с памятником шехидам на въезде в село. Затем они побывали в доме Эльшада Мамедова, погибшего в селе Агдам.



Отец Эльшада Мамедова Донмез Мамедов рассказал о своих воспоминаниях о сыне и сказал, что гордится им. Мать шехида Нурия Мамедова сказала, что она испытывает чувство гордости - ее сын проявил большую храбрость в бою.



В ходе боев село Дондар Гушчу, расположенное далеко от границы, также столкнулось с вражеской провокацией. Вражеские снаряды попали в село, разрушив несколько домов.



Отметим, что был отремонтирован 61 дом, поврежденный в ходе Товузских боев. Семьям, поголовье скота которых погибло, был передан крупный и мелкий рогатый скот, обновлена энергетическая инфраструктура. В эти дни в 6 селах отремонтировано 12 домов, ключи от них переданы владельцам.