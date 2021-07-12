https://news.day.az/society/1360737.html В Физули взорвался кассетный боеприпас, есть пострадавший
В Физули взорвался кассетный боеприпас, есть пострадавший
12 июля, около 11:00, в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физулинском районе Азербайджана тяжелые ранения получил житель Евлахского района Халилов Эльшан Эйваз оглу (1987 года рождения), сообщает Day.Az со ссылкой на Физулинскую районную прокуратуру.
В результате предварительного расследования было установлено, что взрыв прогремел при контакте Халилова, работающего водителем в ООО Körpü-Bina-Tikinti, с неразорвавшейся боеголовкой кассетной бомбы.
Инцидент произошел на территории освобожденного села Гараханбейли.
По факту в Физулинской районной прокуратуре проводится расследование.
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