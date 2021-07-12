Мы долджны быть готовы к ужесточению карантина

Учитывая тот факт, что штамм "дельта" был обнаружен в соседних странах, мы должны быть готовы к определенным карантинным мерам.

Как передает Day.Az, об этом заявил известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, штамм "дельта" в 1,85 раза более заразна, чем штамм Alpha:

"Штамм "дельта" - одна из многих мутаций Sars-Cov-2. Здесь происходит мутация P-681R. В этом случае фрагмент колючего белка на поверхности, также называемый S-белком, изменяется, и вирус становится более заразным. Скрытый период заболевания до 3 дней. Следовательно, обнаруживается быстрее. Один из основных симптомов - слабость, жар, мигрень, боль в горле, кашель и ринит", - отметил врач.

Эксперт также сообщил, что в мире многое делается для предотвращения четвертой волны.