Генпрокуратура Азербайджана о задержании Рамина Гаджилы

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с фактами организации незаконного получения азербайджанскими гражданами "политического убежища" в зарубежных странах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, следствие установило, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджилы, председатель ОО "Научно-культурное развитие молодежи" Сардар Искандеров, должностные лица ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев и Узеир Багирли, глава ООО HMH Baku Travel Нармина Дадашева, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев и Акиф Асадов с целью получения прибыли в особо крупных размерах сфальсифицировали и продали гражданам Азербайджана разные документы для получения ими въездных виз в США, Канаду и страны Европы и предоставления в этих странах статуса мигранта. В частности, были сфальсифицированы справки с места работы, выписки с банковского счета, документы на движимое имущество и недвижимость, письмо о вызове в правоохранительные органы, медицинские справки о якобы имеющихся "травмах", а также другие документы.

Таким образом вышеуказанные лица организовали незаконную миграцию для обратившихся к ним гражданам.

Неоднократно судимый в связи с аналогичными преступлениями Рамин Гаджилы, а также вышеуказанные лица были привлечены к следствию по статье 178.3.1 (мошенничество в составе организованной группировки) и другим статьям УК Азербайджана, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста или подписки о невыезде.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.