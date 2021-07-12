В домах торжеств в Азербайджане выросли цены

В домах торжеств в Азербайджане наблюдается рост цен, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, это выявили проведенные мониторинги.

"Их итоги показали, что после ослабления карантинного режима дома торжеств и центры отдыха, в том числе туристические объекты, подняли цены на свои услуги. Цены выросли не только в домах торжеств Баку, но и регионов, а также в других центрах отдыха, в которых проводятся торжества. Это в первую очередь связано с тем, что долгое время действовал запрет на проведение свадеб и других торжественных церемоний. Сейчас спрос на организацию таких торжеств вырос, и предприниматели подняли цены", - сказал Байрамов.