В некоторых районах Азербайджана пройдут интенсивные дожди

Обнародован прогноз погоды на 13 июля в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26, днем - 32-36 градусов тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем - 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

13 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть западный ветер, местами он усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.