В Баку 29 человек получили солнечный удар

С начала летнего сезона в Бакинскую станцию скорой помощи с жалобой на солнечный удар обратились 29 человек.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, из них 10 человек госпитализировали, 19 человек оказали помощь на месте.

Среди обратившихся было 8 детей, 3 из них оказали помощь на месте.

Отмечается, что за прошедшую неделю поступило 1 обращение в связи с солнечным ударом.