https://news.day.az/society/1360801.html В Баку 29 человек получили солнечный удар
В Баку 29 человек получили солнечный удар
С начала летнего сезона в Бакинскую станцию скорой помощи с жалобой на солнечный удар обратились 29 человек.
Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, из них 10 человек госпитализировали, 19 человек оказали помощь на месте.
Среди обратившихся было 8 детей, 3 из них оказали помощь на месте.
Отмечается, что за прошедшую неделю поступило 1 обращение в связи с солнечным ударом.
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