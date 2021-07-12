В Азербайджане вещание двух радиоканалов будет приостановлено

Состоялось онлайн-заседание Национального совета по телевидению и радио.

Как сообщили Day.Az в НСТР, на встрече обсуждались результаты мониторинга национальных радиоканалов с 25 июня по 9 июля 2021 года.

Отмечается, что за нарушение закона "О рекламе", сроком на три часа (17 и 18 июля соответственно) будет приостановлено вещание радиоканалов "Space" и "Араз".